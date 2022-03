USB Reanimator by zakfromevil v.16.10.01 (01.10.2016) [Rus]

1. Теперь вы можете проверить загрузочную флешку прямо из под Windows! Достаточно запустить MobaLiveUSB из корня флешки! Спасибо за эту идею пользователю Rizan

2. Теперь можно запускать свои ISO (и не только) образы, просто положив их в папку IMA_ISO в корне флешки

3. Добавил поддержку UEFI посредством rEFInd. Основное и самое нужное можно грузить - Установка Windows, Acronis, Memtest86, KON-Boot.

USB Reanimator - это мультизагрузочная флешка, замена CD диску, с Windows на флешке, которая позволит установить Windows или загрузиться с флешки как с обычного винчестера.

В меню загрузки USB Reanimator включены:

Live-версии на основе XP/10:

1. RusLiveFull RAM 4in1 by NIKZZZZ 21.09.2016

2. 2k10 6.5 by korsak7

3. Boot USB Sergei Strelec 27.06.16

Live-версии на основе Linux:

1. Live Slax 7.0.8 KDE x64

2. Geexbox 3.1 x86-x64

Взлом и работа с wi-fi сетями:

1. AirSlax 5.9 Pro

2. Kali Linux 2.0 64bit

3. Beini 1.2.5

4. Wifislax 4.12

Установка Linux:

1. Ubuntu 16.04 64bit

2. Kubuntu 16.04 64bit

3. Lubuntu 16.04 64bit

Установка Windows:

1. Microsoft Windows XP/7/8.1/10 (AIO) - SmokieBlahBlah September 2016

2. Windows Server 2008 R2 SP1 x64 Ru - оригинальный образ от Microsoft (ru_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_x64_dvd_617389.iso).

3. Windows Server 2012 R2 x64 Ru - оригинальный образ от Microsoft (ru_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2708010.iso).

Взлом паролей Windows:

1. Reset Windows Password 5.1.3.559 - восстановление и сброс паролей.

2. Passware Windows Key Enterprise Edition 12.5.6875 - сброс пользовательских паролей в NT-системах.

3. Konboot 2.5 - вход в Windows/MAC без пароля.

Работа с разделами HDD:

1. Active Boot Disk Suite 10.5.0

2. Acronis Align Tool for WD/Hitachi v.2.0.154

3. Acronis Disk Director Server, Acronis Disk Director Advanced 11, Acronis Disk Director Home 12

4. Acronis Snap Deploy 5

5. Acronis True Image 2017

6. Acronis Backup & Recovery 10 with UR, Acronis Backup Advanced 11 with UR, Acronis Backup for VMWare 9

7. Symantec Norton Ghost 15 RU

8. AOMEI Backupper 3.5.0 - китайская замена Acronis.

Тестирование HDD и памяти:

1. Victoria 3.52 Rus, MHDD 4.6, HDD Regenerator 2011, HD Diagnostic and Repair Tools 2014.06.16, HDAT2 (Repair Harddisk Bad Sector) v.5.0, Partition Table Doctor v.3.5 - тестирование HDD на предмет ошибок.

2. Memtest86 6.2.0 и Memtest86+ 5.0.1 - программы для тестирования оперативной памяти.

3. Video Memory stress Test 1.21 - набор тестов для видеопамяти.

4. QuickTech Pro v5.90, CheckIt Pro v.7.1.2 - тестирование и диагностика железа и его компонентов.

5. Hiren's BootCD 15.2 Rus by lexapass – загрузочный CD, незаменимый инструмент, используемый многими компьютерными техниками и системными администраторами.

Борьба с вирусами:

1. AntiWinLocker LiveCD 4.1.4 PE3.0 и AntiWinLocker LiveCD 4.1.4 PE4.0

2. AntiSMS 8.4

3. Kaspersky Rescue Disk 10 - проверка на вирусы.

Инструкция по установке на USB-Flash & HDD

1. Отформатируйте USB накопитель стандартной утилитой в Windows 7 в FAT32 - чтобы грузиться в UEFI.

2. При помощи Bootice запишите загрузочную область на флешку (Выбираете флешку в выпадающем списке, жмете Process MBR, потом выбираете grub4dos и нажимаете Install/config). Затем выбираете Process PBR и устанавливаете загрузочную область bootmgr

3. Переименовываем флешку в XBOOT (нужно только для запуска Kaspersky Rescue Disk (если хотим свое имя флешки - меняем в boot/grub/anti.lst - LABEL:XBOOT на своё).

4. Скачайте, запустите установку.

5. Перезагрузите компьютер и в БИОС выберите загрузку с USB или нажмите при загрузке F10 (F8, F12 или другую клавишу, для выбора загрузочного устройства - зависит от материнской платы).

ВАЖНО: В процессе установки Windows не извлекайте флешку до момента завершения установки.

При необходимости, можете редактировать файл menu.lst (и boot/grub4dos/*.lst, boot/grub/grub.cfg - тут остальные меню) блокнотом. Однако, загрузочные записи создаются автоматически, когда выбираете пункт в инсталляторе.

Понятно, что подобная махина может работать не у всех, не на 100%. Тут по сути 3 загрузчика - rEFInd, GRUB2 и GRUB4DOS, у каждого свои особенности. Переход из rEFInd в GRUB2 пока не полностью работоспособен. Уважайте чужой труд, и если нашли косяки - помогайте их исправить, вместе можно добиться идеала.

Есть проблема с русскими шрифтами в Hirens Boot CD, UEFI 2k10 и WinPE Strelec, пока не решал.

: v.16.10.01: zakfromevil: Windows all: русский: не требуетсяPC-совместимый компьютер с ОЗУ не менее 256 мб с возможностью загрузки с USB;USB накопитель от 4ГБ (при условии удаления ненужного из сборки), желательно 32-64 гб.Cобрано из: USB Reanimator 2.0, RusLive XP USB by NIKZZZZ, Hiren's BootCD (Lexapass), Windows 7/8/10 by SmokieBlahBlah, 2k10 by korsak7, conty9, Acronis Pack by Sliderpost - спасибо этим людям и всем, кого я забыл упомянуть!